Російські пропагандисти заявили про те, що Україна нібито збирається "йти в наступ" на окуповані території Донбасу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, головний редактор російського журналу PolitRussia Руслан Осташко заявив про наміри офіційного Києва піти в наступ на ОРДЛО. При цьому статися це нібито має вже найближчим часом - до кінця поточного року.

За його даними, активізація бойових дій нібито намічена на грудень 2020 року. Тема майбутнього загострення бойових дій, за оцінкою російського журналіста, підтверджується небажанням Верховної Ради закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу і проводити загальну амністію бойовиків.

На думку Осташка, що при спробі Києва атакувати терористів ОРДЛО, на Донбасі можуть з'явитися російські війська. Зокрема, РФ може відправити на схід України своїх "миротворців" за прикладом Нагірного Карабаху.

Раніше повідомлялось, що у Нагірному Карабасі з'явились російські "Гради" і танки, хоча в рамках досягнутих домовленостей ця техніка не повинна була заводитись з РФ.

Так, на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази Збройних сил Росії, розташованої у Вірменії. Також під час руху по Лачинському коридору була помічена військова колона російської техніки, в якій, окрім автомобілів, знаходились реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

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