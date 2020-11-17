У мережі з'явилися фото їх окупованої Горлівки в Донецькій області



Місцеві жителі вкрай обурені станом справ у місті і в усьому звинувачують "владу", передає "Діалог".

У частотності, на фото було відображено нинішній стан підземного переходу на площі Кірова(зупинка машзавод ім. Кірова).





Місцеві жителі в коментарях звинуватили окупаційну владу в такому жалюгідному стані

А деякі навіть порівняли ситуацію в місті з Прип'яттю, яка знаходиться в зоні відчуження.



"Дійсно Прип'ять. До чого довели місто, розруха одна"," боляче дивитися на моє улюблене місто", - передає видання слова місцевих жителів.



Раніше журналіст і член ТКГ Денис Казанський також публікував кадри з окупованої Горлівки.

"Супермаркет "Амстор". Добре в Республіці. Нарешті позбулися українського ярма", - йдеться в підписі до кадрів.

Не менш сумна доля настигла і трамвайне депо в Луганську: на фото видно десятки поржавілих трамваїв, які не перший рік руйнуються просто неба.

Нагадаємо, жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.

Як повідомляла Politeka, мешканка ОРДЛО наїлася "русского мира" і забредила Україною.

Також Politeka писала, що один з командирів "ЛНР" переїхав до Києва.







