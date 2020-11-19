Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заборонив пулікувати в мережі відео з камер спостереження в Донецьку та інших містах "республіки"

Відповідний "указ" він підписав 18 листопада, передає телеграм-канал "Донбаський Кейс".

Тепер жителям "ДНР" категорично заборонено викладати в інтернет відео всього, що відбувається в місті, причому дія указу поширюється не тільки на пересічних громадян, а й на державні органи, органи місцевої влади та юридичних осіб.

"Всім перерахованим вище категоріям також заборонено підключатися до Web-камер і мережі Інтернет, завдяки чому нанівець зводиться робота камер, що демонструють в публічному доступі громадські місця Донецька", – повідомляється в публікації.

Правда, указ не діє на території приватних домоволодінь. Він також не поширюється на персональні відеозаписи з мобільних телефонів. Єдина умова – телефони повинні бути безпосередньо в руках користувача, і на запис не повинні потрапляти громадські місця.

Такі заходи у Пушиліна пояснили протидією "загрозі безпеці республіки". Однак подібне виправдання програє реальності.

"Сталося чергове "посиленням режиму", і шкода, що люди, які вимушено опинилися за межами Донецька, стрім зі своєї батьківщини вже не подивляться", – резюмував автор.

Раніше ми писали про те, що Україна відкрила сім контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях, що не на жарт розлютило Пушиліна. Він назвав такі дії з боку України "провокацією".

За його словами, відкриття КПВВ на лінії зіткнення "не відповідають реаліям і епідеміологічній ситуації на території України".

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

Як повідомляла Politeka, Бородай пригрозив Україні втратою Донбасу, цинічна заява.

Також Politeka писала, що доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.