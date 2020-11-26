Українець розлютився і не зміг впоратися зі своїми емоціями, накинувшись на патрульних

Чоловік прийшов в магазин за продуктами без захисної маски, тому співробітники супермаркету відмовилися його обслуговувати. Він влаштував скандал, і на місце події викликали поліцію. Це сталося в одному з супермаркетів Луцька.



Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області в Facebook.

Патрульні приїхали за викликом і встановили, що чоловік, який їх викликав, знаходився в приміщенні без захисної маски і його відмовилися обслуговувати. Чоловік розлютився через прохання одягнути маску. Все це відбувалося на очах у його доньки.

"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення. Більш того - чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію і боді-камеру", - йдеться в повідомленні.

В результаті цього, одному з патрульних довелося звернутися до медичного закладу та він потрапив на лікарняне ліжко.

Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав в магазин на автомобілі Mercedes-Benz S 350 і припаркував його на місці для водіїв з інвалідністю.

Оскільки в діях особи були виявлені ознаки злочину за ст.342 (опір працівнику правоохоронного органу) КК, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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