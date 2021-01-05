Таксисти побили пасажирів через маленьке цуценя
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Сталося все у Вінниці.
Подружня пара поверталася з гостей і викликала таксі, але вони забули вказати, що разом з ними буде тварина. Водій спочатку підтвердив поїздку, а потім почав їм грубіянити.
Пасажири намагалися викликати поліцію, а таксист у відповідь покликав своїх товаришів.
"На аварійках, на мигалках, всі злетілися. Чоловік вийшов, його масово почали бити, я побачила, що він на колінах в калюжі крові", - поділилася постраждала пасажирка.
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За словами її чоловіка, він намагався пояснити приїхали таксистам подробиці інциденту, але його не слухали.
В результаті у нього зламаний ніс і гематоми, у дружини струс головного мозку, черепно мозкова травма і множинні забої тіла.
У поліції відкрили кілька кримінальних проваджень, але постраждалим вважають і таксиста, який також звернувся до лікарні.
Раніше ми розповідали, що в Рівному десяток таксистів влаштували розбірки з пасажиром і почали бити "недбайливого клієнта". На місце бійні приїхала поліція і всіх в результаті було затримано. У дільниці і таксист, і побитий клієнт написали один на одного заяви.
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