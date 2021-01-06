У додатку Telegram зловмисники поширюють небезпечне посилання

Про це розповів користувач мережі Віктор Фантаєв на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що якщо відкрити надіслане посилання, то ваш аккаунт зможуть зламати. При цьому підступ полягає в тому, що посилання приходить від когось із ваших знайомих.

Після переходу на посилання людині пропонують ввести номер мобільного телефону.

"На цьому моменті посилання я закрив. Втім, і телеграм свій в цей момент я вже втратив, спроби зайти в свій аккаунт закінчувалися тим, що через 15 секунд він відключався (з будь - якого пристрою)", - повідомив Фантаєв і опублікував скрін з шкідливим посиланням.

У коментарях багато користувачів пишуть, що отримували таке ж посилання, але відкривати її не ризикнули.

"Аккаунт повернув? Мене врятувало що я дивом встиг поміняти Хмарний пароль вже в процесі коли мене ламали", " таке ж прислали. Акуратно до посилання додав плюс і подивився, що посилання під сокращалкой супер стрьомне (перейшов в статистику біт лі) мало не попався. Звезло, що зламана людина спілкується тільки українською, а лист був російською", "за посиланням нічого дивного немає, якщо туди свій номер не ввести а потім ще й код підтвердження з телеграм".

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