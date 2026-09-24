Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 25 вересня по 1 жовтня показує спокійний перехід до жовтня: максимум удень підніметься до +19° у вівторок, 29 вересня, а мінімум складе +16° у п’ятницю, 25 вересня, з можливими опадами у неділю.

попередній тиждень із дощами у Харківській області завершився, і тепер синоптики фіксують більш спокійну картину: протягом тижня з 25 вересня по 1 жовтня температура вдень коливатиметься в межах +16°...+19°, а опади очікуються лише один раз.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня утримаються в діапазоні від +16° до +19°, а нічні — від +7° до +14°.

У п’ятницю, 25 вересня, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +7°. Синоптики очікують мінливу хмарність без опадів.

У суботу, 26 вересня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +18°, вночі — до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі очікується +11°. Хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, вдень до +18°, вночі до +14° — найтепліша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +19° — це найвищий показник тижня, вночі +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 30 вересня, вдень так само +19°, вночі +12°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 1 жовтня, температура вдень опуститься до +17°, вночі — до +12°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з температурою +19°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 25 вересня, з максимумом +16°. Перепад температур за тиждень становить лише 3°, тож різких змін погоди не очікується. Опади прогнозують один раз — у неділю, 27 вересня.

Оскільки перепад температур незначний і спека відсутня, особливих застережень немає: у неділю, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі. В інші дні тижня погода залишатиметься комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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