Початок опалювального сезону 2026 в Кропивницькому може стартувати вже наприкінці жовтня — у міськраді назвали умову, за якої в будинки подадуть тепло.

Опалення в Кропивницькому цієї осені увімкнуть не за календарем, а за погодою. Як повідомили у Кропивницькій міськраді, початок опалювального сезону 2026 в Кропивницькому очікується вже наприкінці жовтня.

Батареї в оселях кропивничан стануть теплими, коли виконається нормативна умова. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8°C або нижче.

Начальник головного управління ЖКГ міської ради Віктор Кухаренко пояснив, що, за прогнозами синоптиків, зниження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче восьми градусів тепла впродовж трьох днів у Кропивницькому очікується саме на кінець жовтня. Тобто саме тоді комунальники планують розпочати запуск тепла.

Як визначатимуть дату старту сезону

Міськрада орієнтується на фактичну температуру повітря, а не на дату в календарі. Рішення про подачу теплоносія ухвалять окремо, щойно погодна умова виконається. Поки що місто завершує підготовку тепломереж, котелень та житлового фонду до зимового періоду.

Теплопостачання лікарень, шкіл і дитсадків традиційно можуть запустити раніше — для цього керівники закладів подають відповідні звернення. Для мешканців багатоповерхівок головний сигнал — офіційні повідомлення міської ради, де оприлюднять дату фактичного початку опалювального сезону 2026 в Кропивницькому.

У Кропивницькій міськраді нагадують, що теплопостачальні підприємства працюють у плановому режимі, а запуск системи відбуватиметься поетапно — спочатку котельні вийдуть на робочі параметри, потім тепло почне надходити до будинків.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 вересня: які вулиці залишаться без електроенергії.

Також Politeka повідомляла, доплата до пенсії у Кіровоградській області: у ПФУ пояснили, скільки можна отримати додатково за стаж.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла в Кіровоградській області 23 та 24 вересня: опубліковано список адрес.