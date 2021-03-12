30-річна мешканка Київщини ошукала людей на 250 тисяч гривень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, за даними правоохоронців, жінка скоювала шахрайські дії в інтернеті. На одному з відомих веб-ресурсів вона розміщувала інформацію про продаж товарів, вимагаючи від покупців повну передоплату. Отримавши гроші, зловмисниця товар не надсилала, видаляла SMS-повідомлення та змінювала номер мобільного телефону.

За даними поліції, зловмисниця завдала збитків 37 потерпілим на суму близько 250 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру ч.3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років. Запобіжний захід інтернет-шахрайці обере суд.

"Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання шахрайки та вилучили низку речових доказів, зокрема банківські картки, мобільні телефони, ноутбук та понад 120 карток мобільних операторів. Наразі поліцейські перевіряють причетність жінки до вчинення аналогічних злочинів на теориторії області", - йдеться в повідомленні.

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