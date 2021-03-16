Українському захиснику було всього 30 років...

Під Києвом провели в останню путь воїна ЗСУ, який загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Миколи Ляшенка.

Як відомо, у п'ятницю, 12 березня, ворожа снайперська куля обірвала життя гурівщанина Олександра Пекура, який з 2015 року захищав Україну від окупантів на Донбасі.

"Сьогодні провели юнака в останню дорогу. Йому було всього 30 років. Важко... Неможливо змиритись із тим, коли такі молоді йдуть так передчасно… Він будував плани, мріяв про майбутнє мирне життя, але свідомо обрав професію захисника України й разом зі своїми товаришами боронив Україну від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ляшенко також висловив співчуття матері і бабусі загиблого воїна ЗСУ.

"Доземно вклоняюсь матері – Тамарі Михайлівні Пекур та бабусі Надії Федорівні, які виховали Героя… Неможливо підібрати слів, щоб хоча б якось згладити велике горе… Прийміть щирі співчуття… Біль і смуток..." - додав він.

На опублікованих фото можна побачити, що загиблого бійця ховали урочисто та під державними прапорами.

На церемонії прощання були присутні друзі та рідні загиблого, а також військовослужбовці.

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