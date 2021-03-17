У Києві на Троєщині масово зносять МАФи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, в українській столиці зняли на відео процес знесення МАФів. На опублікованих кадрах можна побачити, що на місці багато правоохоронців.

При цьому зазначається, що МАФи прибирають буквально "разом з людьми".

"У Києві на Троєщині, поблизу проспекту Маяковського, 73 зносять МАФи просто разом з людьми. На місці багато поліцейських та працівників благоустрою. Про це пише читачка, яка надіслала це відео і фото до редакції", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві плаштували стихійний ринок прямо у підземному переході. Так, на опублікованій світлині можна побачити, що у переході продають фрукти і овочі. При цьому торговців у переході стоїть чимало, що ускладнює можливість пересування для людей. Зазначається, що мова йде про перехід на Позняках, де до цього прибрали МАФи, однак, як видно по фото, результату це не дало.

"Святе місце пустим не буває. У переході на Позняках не так давно знесли МАФи. Не зовсім зрозуміло, який в цьому був сенс, якщо перехід зараз виглядає ось так", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото: "заштовхав, душив і заклеїв рот скотчем".

Також повідомлялося, що киянку порізали ножем заради мобільного телефону: що відомо про нападника.