У Києві виникла нова загроза вибуху, на місце терміново виїхали правоохоронці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Києва.

Так, за даними київської поліції, на електронну адресу надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

"Правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві винесли вирок чоловіку, який заявив про мінування поштового відділення.

Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України). Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.