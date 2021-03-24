У Києві маршрутники вимагають повністю заборонити роботу громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

"Ми будемо звертатися до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. На нас також масово складаються протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт при спробі зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", - розповів глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Він також нагадав, що вже в цю суботу, 27 березня, приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Однак, за словами Мойсеєнка, навіть в цьому випадку робота з 11 пасажирами в салоні для маршрутних перевізників не покриє навіть витрат на паливо, не кажучи вже про зарплати водіям та амортизації.

"Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більше... "Київпастрансу" простіше - їм виділяють мільярди гривень з міського бюджету, і вони можуть собі дозволити возити по два-три пасажира. У нас такої можливості немає, і ми хочемо, щоб нас офіційно зупинили. Тому що сьогодні київські водії маршруток отримали вже близько 100 протоколів по 17 тисяч грн", - сказав він.

За словами Мойсеєнка, більшість перевізників збанкрутує буквально за один тиждень роботи під час чинних карантинних обмежень.

Нагадаємо, у Києві маршрутники масово проїжджають повз зупинки, люди не можуть виїхати годинами: що відбувається.

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