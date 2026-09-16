У Дніпропетровській області запровадили нову систему тарифів на проїзд у приміських поїздах. Вартість квитка тепер залежить від відстані поїздки — опубліковано повну тарифну сітку від 30 до 150 гривень.

Безкоштовне навчання для переселенців у Дніпрі — не єдина новина, яка цього тижня стосується мешканців регіону. «Укрзалізниця» оновила вартість проїзду в приміських поїздах, і тепер ціна квитка напряму залежить від відстані, яку долає пасажир.

Нову тарифну сітку для приміських перевезень у Дніпропетровській області запровадили, щоб зробити ціноутворення прозорішим і зручнішим. Як повідомляє Укрзалізниця, зміни стосуються саме вартості квитка залежно від дистанції поїздки.

Скільки коштує проїзд, тепер визначає пройдена відстань. Оновлена тарифна сітка виглядає так:

проїзд до 50 км — 30 гривень;

від 51 до 90 км — 55 гривень;

від 91 до 130 км — 75 гривень;

від 131 до 170 км — 95 гривень;

від 171 до 250 км — 115 гривень;

понад 250 км — 150 гривень.

Найдешевший квиток — 30 гривень — передбачений для коротких поїздок у межах до 50 кілометрів. Така відстань зазвичай покриває переміщення між найближчими населеними пунктами області. Найдорожчий тариф у 150 гривень застосовують для маршрутів, довших за 250 кілометрів.

Нова модель тарифікації, за поясненням перевізника, має спростити розрахунок вартості проїзду: пасажир одразу розуміє, скільки заплатить за свою поїздку, а ціна більше не прив'язана до окремих станцій чи маршрутів, а лише до відстані.

Як дізнатися ціну квитка

Щоб зорієнтуватися у вартості, пасажирові достатньо знати відстань поїздки. Наприклад, поїздка до 90 кілометрів коштуватиме 55 гривень, а подорож на відстань 91–130 кілометрів — 75 гривень. Точну вартість для конкретного маршруту варто уточнювати в касах станцій або в офіційних сервісах Укрзалізниці.

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