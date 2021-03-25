У Києві через посилення карантинних обмежень ситуація з громадським транспортом стає все більш скрутною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось відео, як киянин намагався сісти в маршрутку, однак вони одна за одною проїжджали повз зупинку. В результаті киянину вдалося сісти тільки в 11-й за рахунком автобус.

При цьому наголошується, що відео знімалось на зупинці, яка є першою від початку маршруту.

"Так працює громадський транспорт в карантин. Цікаво, для кого ця імітація роботи? Людина зняла відео, чекаючи автобус на першій після початку маршруту зупинці, зміг сісти тільки в одинадцятий за рахунком автобус! Фактично 99-й маршрут перетворився в шаттл-експрес "Площа Шевченка-Метро Мінська" без зупинок", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що транспорт у Києві зупинять тільки в тому випадку, якщо завантаженість ліжок в лікарнях досягне 100%. Начальник головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан наголосив, що обмеження роботи транспорту - це один із способів зупинити поширення коронавірусу, але транспорт - не головна причина зростання кількості хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у Києві маршрутники масово проїжджають повз зупинки, люди не можуть виїхати годинами: що відбувається.

Раніше Politeka писала, що киянин перекрив собою шлях трамваю на знак протесту проти карантину: відео "акції".

Також Politeka повідомляла про введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки...".