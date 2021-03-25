У Києві чоловік намагався втекти від поліцейських у ліс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, столичні патрульні розповіли, що затримали водія, який намагався втекти від них у ліс, щоб уникнути відповідальності.

"Учора на вулиці Богатирській патрульні зупинили автомобіль Peugeot за порушення ПДР. Водій відреагував на це у дивний спосіб — переліз на пасажирське сидіння, відкрив дверцята та побіг у напрямку лісу", - йдеться в повідомленні.

Після нетривалого переслідування патрульним все ж вдалося повернути його на місце зупинки.

Свою поведінку чоловік пояснив тим, що має при собі наркотичні речовини. Крім цього, за словами патрульних, чоловік і сам мав ознаки наркотичного сп'яніння. Водій погодився пройти освідування у лікаря нарколога.

"На чоловіка склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), постанову за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, тримаючи їх у руках) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Для вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина на місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції", - повідомили патрульні.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що під Києвом побили та викрали молодого хлопця: у столиці та області ввели спецоперацію.