У Приморську Запорізької області вибухнув двоповерховий приватний будинок.

Про це передали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, від вибуху будинок повністю зруйнувався. З-під уламків рятувальникам вдалося дістати постраждалого чоловіка, який виявився власником будинку. За попередньою інформацією поліцейських, чоловік спробував накласти на себе руки через що в будинку вибухнув газ.

У поліцію про те, що трапилося повідомили об 11: 00, 21 вересня. На місце оперативно прибули співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики швидкої допомоги, поліцейські чиновники з області, представники криміналістичної лабораторії, експерти вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Потерпілому власнику будинку 1961 року народження лікарі відразу ж надали всю необхідну допомогу. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень. Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України:» доведення до самогубства «та»умисне знищення або пошкодження майна". Наразі правоохоронці продовжують огляд місця вибуху. Слідчим належить з'ясувати всі деталі події, а також розібратися в мотивах підозрюваного.

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