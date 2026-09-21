Подорожчання проїзду з 22 вересня в Одеській області: «Укрзалізниця» вводить нову шестизонову систему тарифів на приміські поїзди, за якою ціна квитка залежатиме від дальності поїздки.

Подорожчання проїзду в Одеській області з 22 вересня уже підтверджене: «Укрзалізниця» переводить приміські електрички на нову шестизонову тарифну систему, за якої вартість квитка залежить від дальності поїздки, а не від кожного кілометра окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Укрзалізницю». Нові тарифи вже запрацювали з 15 вересня у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня їх запровадять в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом систему планують поширити на решту регіонів України.

Скільки коштуватиме поїздка

Пасажири платитимуть фіксовану суму в межах кожної тарифної зони:

до 50 км — 30 гривень;

51–90 км — 55 гривень;

91–130 км — 75 гривень;

131–170 км — 95 гривень;

171–250 км — 115 гривень;

понад 250 км — 150 гривень.

Тобто всередині однієї зони ціна однакова незалежно від того, скільки саме кілометрів проїхав пасажир. Наприклад, поїздка на 51 км і на 90 км коштуватиме однаково — 55 гривень.

Чому підвищили тарифи

В «Укрзалізниці» пояснили, що приміські перевезення залишаються збитковими. Серед причин компанія називає несплату низкою адміністрацій компенсацій за перевезення пільговиків, а також зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів.

Нова модель, за очікуваннями перевізника, допоможе частково скоротити збитки без суттєвого зростання вартості проїзду. За рахунок цього «Укрзалізниця» планує зберегти чинні приміські маршрути й зупинки та спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію поїздів.

Що це означає для пасажирів

Подорожчання проїзду з 22 вересня в Одеській області торкнеться всіх пасажирів приміських поїздів — але самих маршрутів і зупинок «Укрзалізниця» скасовувати не планує. Квитки, як і раніше, можна придбати в касах або через мобільний застосунок «Укрзалізниці».

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