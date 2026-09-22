У Миколаєві попит на оренду житла суттєво перевищує пропозицію: на одну квартиру претендують від 15 до 20 людей. Порівняно з 2025 роком вартість оренди зросла.

Поки частина містян оформлює грошову допомогу в Миколаївській області, інші зіткнулися з гострою конкуренцією на ринку оренди: на одну квартиру в Миколаєві претендують від 15 до 20 людей.

Про це повідомляє Суспільне. Попит на оренду житла в обласному центрі суттєво перевищує пропозицію, а порівняно з 2025 роком вартість оренди зросла. Тож знайти доступну квартиру в місті стає дедалі складніше.

Попит перевищує пропозицію

Висока конкуренція серед орендарів пояснюється обмеженою кількістю придатного для проживання житла. Коли на одне оголошення про оренду відгукуються одразу півтора-два десятки охочих, власники отримують змогу обирати найнадійнішого орендаря — і водночас переглядати ціну в бік підвищення.

Саме такий дисбаланс між попитом і пропозицією став головною причиною того, що ціни на оренду в Миколаєві порівняно з минулим роком пішли вгору.

Хто сьогодні шукає житло в Миколаєві

Конкуренцію підсилює і те, що Миколаїв — велике місто поблизу зони бойових дій. Тут традиційно багато переселенців із прилеглих громад, а також тих, хто повертається додому. Через обстріли частина житлового фонду пошкоджена, тож придатних для оренди квартир менше, ніж було раніше.

Як орендарю захистити себе

Пошук квартири в умовах високої конкуренції варто починати заздалегідь. Перед укладенням угоди слід перевірити документи власника та обов'язково підписати письмовий договір оренди — це зафіксує ціну й захистить від її раптового підвищення. Нові оголошення варто переглядати щодня: найдоступніші варіанти зникають найшвидше.

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