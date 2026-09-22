У Миколаєві всі насосні станції водопостачання та каналізації забезпечили резервним живленням: у разі зникнення світла об'єкти мають перейти на генератори протягом пів години. Новий водогін розрахований на 120 тисяч кубометрів води на добу.

У Миколаєві готують критичну інфраструктуру до зими: всі насосні станції водопостачання та каналізації забезпечили резервним живленням, а в разі зникнення світла об'єкти мають перейти на генератори протягом пів години.

Про те, наскільки захищене водопостачання міста від блекаутів і російських атак, кореспондентам Суспільного розповів головний інженер МКП «Миколаївводоканал» Віталій Ткаченко.

Водопостачання під час відключень світла

За словами Віталія Ткаченка, загроза повторення ситуації 2022 року, коли через пошкодження водогону Дніпро — Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання, досі зберігається. Водночас підприємство підготувало насосні станції до можливих відключень електроенергії.

«Якщо зникло світло, то протягом пів години ми переходимо на резервне живлення, забезпечуємо місто водою та відводом каналізації», — пояснив головний інженер.

Новий водогін для Миколаєва також розрахований на роботу за можливих проблем з електропостачанням. Його розрахункова потужність становить 120 тисяч кубометрів води на добу. Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев, який був замовником будівництва водогону, зазначив, що на кожному об'єкті встановили автоматичні генератори.

Вони можуть забезпечувати роботу системи кілька діб у звичайному режимі, а в разі потреби основний генератор перемикається на допоміжний. Запас пального для генераторів розрахований на два тижні. «Якщо його не вистачатиме — можна підвезти пальне. І два генератори зможуть забезпечити роботу всієї системи. Стоїть "сонячне поле", яке дозволяє навіть економити на електриці й знизити тарифи на воду», — розповів Олександр Коломійцев.

Як захистили новий водогін від атак

Новий водогін та інша новостворена інфраструктура мають систему захисту на випадок російських атак. За словами Олександра Коломійцева, частину обладнання, яке потенційно може бути уражене, розмістили під землею.

«Це і насосні групи, всі труби — все під землею. Система живлення: трансформатори також під захистом. Якщо подивитися на цю споруду — вона розташована в бетонному "мішку"», — пояснив він. Усіх нюансів з безпекових моментів посадовець не розкриває. Також на кожному об'єкті є укриття для працівників: у разі тривоги оператори можуть перейти в укриття, обладнане системами контролю роботи насосів.

Чому аварій на мережах поменшало

У Миколаєві продовжують поступово замінювати труби, пошкоджені через тривалий вплив солоної води з Південного Бугу. Паралельно, за словами Віталія Ткаченка, покращили укомплектованість аварійних бригад, що дозволило зменшити кількість аварій на мережах майже втричі.

«Якщо раніше в нас було за день до 10 аварій, то зараз 3–4 аварії. Раніше на усунення однієї аварії доходило і до 10 діб, наразі це 1–2, максимум 3 доби», — навів цифри головний інженер водоканалу.

Де взяти воду, якщо водопостачання припинять

У разі тимчасового припинення централізованого водопостачання в Миколаєві передбачили розвезення очищеної води електротранспортом і роботу пунктів видачі. За інформацією департаменту міського господарства, у місті налічується 219 таких пунктів, із них 214 працюють, а 89 забезпечені генераторами.

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