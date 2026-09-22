Грошова допомога в Кіровоградській області передбачена для власників житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок бойових дій. В ОВА пояснили, як подати заяву за програмою «єВідновлення» та які виплати можна отримати.

Грошова допомога в Кіровоградській області на відновлення житла передбачена державною програмою «єВідновлення». Як нагадали в Кіровоградській обласній військовій адміністрації, мешканці регіону, чий будинок або квартира постраждали внаслідок бойових дій, можуть отримати гроші на ремонт чи сертифікат на нове житло.

Виплату надають власникам приватних будинків, квартир, житлових будинків садибного типу, садиб, дачних і садових будинків. Якщо житло повністю зруйноване, можна отримати житловий сертифікат на придбання нового житла або гроші на будівництво на власній землі.

Багатоквартирні будинки, де постраждали під'їзди, сходові клітини чи ліфти, відновлює місцева влада за окремою програмою — така шкода не входить до цієї виплати.

Як повідомити про пошкоджене майно

Найшвидше зробити це онлайн на порталі gov.ua: авторизуватися за допомогою електронного підпису чи BankID, заповнити форму, вказати дані про об'єкт і додати фото й опис пошкоджень. Подання повідомлення триває до 5 хвилин і є безкоштовним.

Офлайн звертаються до ЦНАПу або нотаріуса, маючи паспорт, ідентифікаційний номер та фото пошкоджень. Далі спеціальна комісія оцінить збитки, а власнику треба подати заяву «єВідновлення» — у застосунку «Дія», через ЦНАП або нотаріуса.

Як отримати гроші

Після огляду майна комісія встановить суму компенсації. За пошкоджене житло гроші надійдуть на картку «єВідновлення» заявника. Якщо житло знищене — призначать сертифікат або грошову компенсацію, а кожен співвласник може подати окрему заяву.

З технічних питань допоможе служба підтримки «Дії», з питань послуги — урядова гаряча лінія за номером 1545. Додаткові контакти: (0522) 35 83 38, (044) 234 84 06.

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