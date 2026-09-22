У Сумах 22 вересня через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах знеструмлено один із водозаборів. Без водопостачання тимчасово залишилися будинки на 11 вулицях, а також у Веретенівці та Ганнівці.

Відключення води у Сумській області знову зачепило частину Сум — 22 вересня через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах з 09:30 знеструмлено один із міських водозаборів. Через це частина мешканців тимчасово лишилася без водопостачання.

Про ситуацію повідомили в Сумській міській раді. В офіційному каналі громади опублікували перелік адрес, де наразі немає води. Тимчасово без водопостачання залишилися будинки у Веретенівці та Ганнівці, а також на вулицях Степана Бандери, Білопільський шлях, Шептицького, Засумська, Лепехівська, Іллінська, Добровільна, Косівщинська, Віталія Терещенка, Металургів, В'ячеслава Чорновола та прилеглих до них вулицях.

Причина обмежень — аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. Саме через них сьогодні знеструмлено один із водозаборів міста. Водночас, за даними міської ради, графіки відключення електроенергії в громаді 22 вересня не діють, тож ідеться про локальне знеструмлення конкретного об'єкта, до якого прив'язаний водозабір.

Куди звертатися, якщо води немає

Комунальники залишили телефони аварійно-диспетчерської служби КП: 050 407-81-10 та 067 548-21-12. За цими номерами можна уточнити, коли саме відновлять водопостачання за конкретною адресою.

Мешканцям перелічених вулиць радять набрати запас води, поки тривають ремонтні роботи. Точний час завершення робіт у міській раді не назвали, але зазначили, що обмеження тимчасові й пов'язані з ліквідацією аварійної ситуації на енергооб'єктах.

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