Гуманітарна допомога в Харківській області для переселенців і малозабезпечених родин доступна в кількох пунктах видачі. Волонтери ГО «Українське місто» зібрали на порталі ukrainian.city актуальну інформацію про те, де безкоштовно отримати одяг, взуття, продуктові набори та засоби гігієни.
Що можна отримати безкоштовно
У Харкові працює пункт видачі від UNICEF Україна за адресою вул. Пушкінська, 48. Там дітям видають одяг, взуття, іграшки та гігієнічні засоби. Графік роботи — з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00, телефон: +38 050 447 1966.
Благодійний фонд «Право на захист» також надає гуманітарну підтримку. Офіс розташований на вул. Мала Гончарівська, 28/30. Телефони: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку та дочекатися відповіді.
Окремо ЮНІСЕФ консультує щодо гуманітарних потреб дітей, доступу до освіти та психосоціальної допомоги за номером +380 80 060 0017 (у голосовому меню натиснути цифру 2) з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00.
Де отримати допомогу на пошті
Частину гуманітарних наборів можна отримати у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Серед адрес — Нова пошта №137 (вул. Ахсарова, 21), №51 (вул. Бакуліна, 14), №99 (просп. Гагаріна, 176), а також Укрпошта №82 (просп. Героїв Харкова, 210) і №91 (вул. Харківських Дивізій, 20). Повний перелік пунктів видачі по всіх територіальних громадах можна знайти у файлі «Список гуманітарних штабів» на сайті.
Телефони гарячих ліній
- Гаряча лінія з надзвичайних питань: +380 57 700 1120.
- Департамент соцзахисту населення: +380 66 283 4143 — про поселення, житло та гуманітарну допомогу.
- Центр волонтерів та координації: +380 80 030 1415 — про індивідуальні продуктові набори.
- Гаряча лінія щодо соцвиплат: +380 80 033 1834.
Корисні чат-боти
Продуктові набори за підтримки Харківської ОВА можна замовити через телеграм-бот @UA_kharkiv_help_bot. Для розшуку зниклих у Харкові працює бот @Nadiia_Kharkiv_bot. На порталі poryad.in.ua можна подати заявку на допомогу або самому запропонувати підтримку.
Як отримати гуманітарну допомогу
Найпростіший спосіб — звернутися на гарячу лінію центру волонтерів +380 80 030 1415 або до департаменту соцзахисту +380 66 283 4143, щоб дізнатися найближчий пункт видачі. Для продуктових наборів заповнюють заявку через бот @UA_kharkiv_help_bot. Під час отримання допомоги зазвичай просять документ, що посвідчує особу, а для переселенців — довідку ВПО.
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