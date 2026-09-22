Гуманітарна допомога в Харківській області доступна жителям регіону, переселенцям і малозабезпеченим родинам — зібрали актуальні адреси пунктів видачі, телефони гарячих ліній та чат-боти.

Гуманітарна допомога в Харківській області для переселенців і малозабезпечених родин доступна в кількох пунктах видачі. Волонтери ГО «Українське місто» зібрали на порталі ukrainian.city актуальну інформацію про те, де безкоштовно отримати одяг, взуття, продуктові набори та засоби гігієни.

Що можна отримати безкоштовно

У Харкові працює пункт видачі від UNICEF Україна за адресою вул. Пушкінська, 48. Там дітям видають одяг, взуття, іграшки та гігієнічні засоби. Графік роботи — з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00, телефон: +38 050 447 1966.

Благодійний фонд «Право на захист» також надає гуманітарну підтримку. Офіс розташований на вул. Мала Гончарівська, 28/30. Телефони: +380 99 507 5090, +380 68 507 5090, +380 93 507 5090. Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити заявку та дочекатися відповіді.

Окремо ЮНІСЕФ консультує щодо гуманітарних потреб дітей, доступу до освіти та психосоціальної допомоги за номером +380 80 060 0017 (у голосовому меню натиснути цифру 2) з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00.

Де отримати допомогу на пошті

Частину гуманітарних наборів можна отримати у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Серед адрес — Нова пошта №137 (вул. Ахсарова, 21), №51 (вул. Бакуліна, 14), №99 (просп. Гагаріна, 176), а також Укрпошта №82 (просп. Героїв Харкова, 210) і №91 (вул. Харківських Дивізій, 20). Повний перелік пунктів видачі по всіх територіальних громадах можна знайти у файлі «Список гуманітарних штабів» на сайті.

Телефони гарячих ліній

Гаряча лінія з надзвичайних питань: +380 57 700 1120.

Департамент соцзахисту населення: +380 66 283 4143 — про поселення, житло та гуманітарну допомогу.

Центр волонтерів та координації: +380 80 030 1415 — про індивідуальні продуктові набори.

Гаряча лінія щодо соцвиплат: +380 80 033 1834.

Корисні чат-боти

Продуктові набори за підтримки Харківської ОВА можна замовити через телеграм-бот @UA_kharkiv_help_bot. Для розшуку зниклих у Харкові працює бот @Nadiia_Kharkiv_bot. На порталі poryad.in.ua можна подати заявку на допомогу або самому запропонувати підтримку.

Як отримати гуманітарну допомогу

Найпростіший спосіб — звернутися на гарячу лінію центру волонтерів +380 80 030 1415 або до департаменту соцзахисту +380 66 283 4143, щоб дізнатися найближчий пункт видачі. Для продуктових наборів заповнюють заявку через бот @UA_kharkiv_help_bot. Під час отримання допомоги зазвичай просять документ, що посвідчує особу, а для переселенців — довідку ВПО.

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