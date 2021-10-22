Депутат Верховної Ради, голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устинова сьогодні отримала справжню виробничу травму в стінах Верховної Ради України. Їй на голову впав засув від дверей.
Про це повідомила депутат ВР Ольга Стефанишина на своїй Facebook-сторінці.
Правда ніяких подробиць вона не повідомила, але розмістила кілька красномовних фотографій.
"Ранок починається не з кави. А зі... швидкої допомоги. Олександрі Устиновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, всі на контролі", — написала депутат.
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Медики надали першу допомогу потерпілій депутатці і забрали на дообстеження, щоб діагностувати ступінь пошкодження.
Олександра Устинова та Ольга Стефанишина входять до депутатського об'єднання "Справедливість", яке було створено 11 депутатами від "Голосу" влітку цього року.
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