У Дніпрі 20 листопада сталася стрілянина біля готелю в районі набережної - з'явилися подробиці інциденту та кадри з місця.

Так, близько другої ночі біля готелю "Дніпропетровськ" сталася гучна бійка зі стріляниною. Як повідомляє місцеве видання Gorod.dp, посварилися дві компанії, що відпочивали в барі неподалік.

Конфлікт продовжився, коли люди вийшли на вулицю, почалася бійка. Хтось із бешкетників вистрілив кілька разів у повітря, ймовірно, з АКС.

На місце прибуло 11 екіпажів поліції та 4 бригади «швидкої». На щастя, крім невеликих саден і порізів ніхто серйозних травм не отримав.

Що стало причиною конфлікту, невідомо. У Мережі з'явилися кадри бійки.

Раніше ми повідомляли, в харківському метро сталася стрілянина нібито через неправильне носіння масок. Конфлікт спалахнув у вагоні поїзда метро між чоловіком і студентами. Пасажир нібито зробив зауваження молодим людям, які неправильно надягли маски. Ті почали нецензурно лаятися у відповідь. Коли всі вийшли з вагона на станції "Держпром", почалася бійка, і чоловік, який взявся виховувати студентів, дістав пістолет та зробив кілька пострілів.

Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував стрілянину в будинку, утримуючи заручниць: кадри НП з Одеси