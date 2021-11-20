У Дніпрі 20 листопада сталася стрілянина біля готелю в районі набережної - з'явилися подробиці інциденту та кадри з місця.
Так, близько другої ночі біля готелю "Дніпропетровськ" сталася гучна бійка зі стріляниною. Як повідомляє місцеве видання Gorod.dp, посварилися дві компанії, що відпочивали в барі неподалік.
Конфлікт продовжився, коли люди вийшли на вулицю, почалася бійка. Хтось із бешкетників вистрілив кілька разів у повітря, ймовірно, з АКС.
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На місце прибуло 11 екіпажів поліції та 4 бригади «швидкої». На щастя, крім невеликих саден і порізів ніхто серйозних травм не отримав.
Що стало причиною конфлікту, невідомо. У Мережі з'явилися кадри бійки.
Раніше ми повідомляли, в харківському метро сталася стрілянина нібито через неправильне носіння масок. Конфлікт спалахнув у вагоні поїзда метро між чоловіком і студентами. Пасажир нібито зробив зауваження молодим людям, які неправильно надягли маски. Ті почали нецензурно лаятися у відповідь. Коли всі вийшли з вагона на станції "Держпром", почалася бійка, і чоловік, який взявся виховувати студентів, дістав пістолет та зробив кілька пострілів.
Як повідомляла Politeka, неадекват влаштував стрілянину в будинку, утримуючи заручниць: кадри НП з Одеси