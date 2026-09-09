У Дніпропетровській області оголосили конкурс мікрогрантів для ветеранського бізнесу. У межах проєкту «ДОВІРА» ветерани, їхні родини та сім'ї загиблих захисників можуть отримати до 216 тисяч гривень на розвиток власної справи.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області на цей тиждень уже оприлюднили синоптики, а тим часом у регіоні стартував конкурс мікрогрантів для ветеранського бізнесу: на розвиток власної справи можна отримати до 216 тисяч гривень.

Проєкт «ДОВІРА» реалізує чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Максимальний розмір гранту становить 216 тисяч гривень, однак остаточна сума залежатиме від заявки та представленого фінансового плану. Про старт конкурсу повідомило профільне видання VETERAN.COM.UA.

Хто може претендувати на фінансування

Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, якщо вони мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Окремо програмою передбачена участь членів сімей ветеранів — дружин і чоловіків, повнолітніх дітей та батьків.

Таке саме право мають члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць. Підприємство заявника має бути вже офіційно зареєстрованим на момент подання заявки та фактично працювати на території Дніпропетровської області. Водночас програма не поширюється на Нікопольський і Синельниківський райони, а також Богданівську та Троїцьку громади Павлоградського району.

Пріоритет під час відбору надаватимуть таким категоріям учасників: ветеранам і ветеранкам, звільненим після 24 лютого 2022 року; членам сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників; внутрішньо переміщеним особам; а також тим, чия бізнес-ідея має соціальну спрямованість. Від однієї родини можна подати лише одну заявку.

На що можна витратити гроші

Грантове фінансування дозволяють спрямувати на потреби, які безпосередньо пов'язані з роботою або відновленням бізнесу. Зокрема, кошти можна використати на відновлення активів, створення нових робочих місць (крім заробітної плати), оренду приміщення до двох місяців, ремонт та облаштування приміщення.

Також грант покриває закупівлю обладнання та інструменту, сировину для виробничого процесу (не більш ніж 30% від суми гранту), навчання персоналу, витрати на маркетинг і рекламу (не більш ніж 30% від суми гранту), юридичні та консалтингові послуги. Усі заплановані заходи мають бути реалізовані не довше ніж за 60 календарних днів.

Отримання грантової підтримки від держави чи інших організацій саме по собі не забороняє участь у конкурсі, але такі заявники не матимуть пріоритету під час відбору. Натомість підприємці, які після 24 лютого 2022 року вже отримували бізнес-грант або фінансову допомогу від «Людини в біді», до конкурсу не допускаються.

Як проходитиме відбір

Конкурс передбачає два етапи. Спочатку організатори перевірять заявки на відповідність вимогам програми. Ті, хто пройде перший етап, матимуть співбесіду з представниками «Людини в біді» — зустріч відбудеться безпосередньо на підприємстві або в місці, де заявник планує розвивати бізнес.

Після цього заявки розглядатиме спеціальний відбірковий комітет, до якого увійдуть представники організації, органів державної влади та місцевого самоврядування. Переможці конкурсу пройдуть обов'язкову п'ятиденну програму бізнес-тренінгів в онлайн- або офлайн-форматі, а також зможуть отримати менторську підтримку від досвідчених експертів.

Як подати заявку

Кінцевий термін подання документів — 30 вересня 2026 року. Перед заповненням заявки організатори радять ознайомитися з рекомендаціями щодо її оформлення та підготувати фінансовий план. Заповнену заявку разом із фінансовим планом потрібно подати через онлайн-форму конкурсу.

Питання щодо програми можна поставити за адресою електронної пошти, зазначеною на сторінці конкурсу, телефоном гарячої лінії 0 800 210 174, а також у Viber, Telegram і WhatsApp за номером 099 767 37 06 (з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, у п'ятницю з 09:00 до 16:00).

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