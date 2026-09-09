В Івано-Франківській області школи готують до опалювального сезону: для матеріального резерву передали 90 генераторів, які мають забезпечити електропостачання закладів за будь-яких умов.

Гуманітарна допомога для ветеранів в Івано-Франківській області — не єдиний напрям підтримки в регіоні: паралельно тут готують школи до опалювального сезону. Для закладів освіти вже передали 90 генераторів, які мають забезпечити електропостачання за будь-яких умов.

Про це у відеозверненні повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Фіртка. За її словами, протягом літа область завершила основну підготовку закладів освіти до нового навчального року: облаштувала укриття, організувала підвезення учнів на навчання та гаряче харчування.

Що встигли зробити до 1 вересня

«Багато що опрацювали — це укриття, бо це безпека наших дітей, це підвезення учнів до школи, це харчування. Тепер усі діточки з першого по одинадцятий класи забезпечені повноцінним гарячим харчуванням», — зазначила Світлана Онищук.

Водночас наступним викликом для освітньої сфери в області називають підготовку шкіл до нового опалювального періоду. Для матеріального резерву передали 90 генераторів — вони мають забезпечити електропостачання всіх шкіл і, певною мірою, опалення, щоб працювали мотори та не розморожувалися системи.

Чого очікують від зими

«Також вони мають забезпечити певною мірою опалення для того, щоб працювали мотори та не розморозити системи. Ми чудово розуміємо, що попереду нас може очікувати дуже непроста зима і дуже непростий опалювальний сезон», — підсумувала очільниця Івано-Франківської ОВА.

Генератори увійдуть до матеріального резерву області й допоможуть школам не залежати від можливих відключень електроенергії. Усе обладнання розподілять між закладами освіти так, щоб кожна школа мала резервне джерело живлення на випадок аварійних ситуацій в опалювальний період.

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