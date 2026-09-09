Дефіцит продуктів у Миколаївській області може посилитися після однієї з найбільших атак РФ від початку року: вночі ворог пошкодив портову інфраструктуру та гіпермаркет METRO. В ОВА розповіли про масштаби руйнувань і наслідки для постачання.

Дефіцит продуктів у Миколаєві ризикує загостритися після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру та торговельні об'єкти. Як повідомив в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов в ефірі Суспільного, регіон зазнав одного з найбільших російських ударів з початку року.

Унаслідок атаки постраждали портова інфраструктура, складські приміщення, промислові об'єкти, транспорт, енергетична інфраструктура, житлові будинки, кафе, поштові відділення та торговельні центри. Загинула 70-річна жінка, поранення дістали шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина.

Під удар потрапив і гіпермаркет METRO — його територія всіяна уламками. У пресслужбі мережі повідомили, що торговельний центр тимчасово зачинений: його пошкодив російський дрон, постраждалих серед співробітників немає. Команда вже оцінює збитки, щоб якнайшвидше повернути магазин до роботи.

Пошкодження порту та гіпермаркету напряму б'є по ланцюжках постачання. Через порт у регіон заходить значна частина продуктів, а великі торговельні майданчики тримають запаси для Миколаєва та громад області. Раніше, 4 вересня та в ніч проти 5 вересня, російські дрони вже зруйнували гіпермаркет "Епіцентр" у Миколаєві — тож торговельна інфраструктура міста зазнає системних ударів.

Додатковий тиск на постачання створюють проблеми з урожаєм в інших регіонах. Як повідомляє AgroNews, на Полтавщині більшість аграріїв призупинили сівбу озимих культур через низькі запаси вологи в ґрунті: із запланованих майже 300 тис. га станом на кінець серпня засіяли лише близько 10 тис. га озимого ріпаку (60% від плану у 16 тис. га), а решту 281 тис. га відклали до осінніх дощів.

Скорочення площ озимих у Полтавській області означає менший майбутній урожай зернових та олійних культур, а відтак — вищі ціни та можливі перебої з борошном, крупами, олією й хлібом. Саме тому дефіцит продуктів у Миколаївській області може стати реальністю вже цієї осені, якщо атаки на логістику триватимуть, а дощів не буде.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Миколаєві: у водоканалі назвали, які вулиці лишаться без водопостачання.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Миколаєві: комунальники назвали, які адреси лишились без водопостачання.

Як повідомляла Politeka, відключення світла у Миколаєві та Херсонській області: влада розповіла, куди звертатися під час блекауту.