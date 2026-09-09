У Запоріжжі визначили 33 багатоповерхівки з електричним або індивідуальним опаленням, де проживають 4412 людей. Комунальні служби готують місто щонайменше до п'яти діб роботи в умовах можливого блекауту.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на цей тиждень змусили владу прискорити підготовку до найгіршого сценарію — у місті визначили багатоповерхівки, мешканці яких найбільше залежать від стабільного електропостачання взимку.

Нові подробиці підготовки Запоріжжя до опалювального сезону розповів директор департаменту з управління ЖКГ міської ради Петро Чекер. Загальна готовність міських систем, за його словами, уже перевищує 70%, а основний комплекс робіт планують завершити до 25 вересня.

Які будинки Запоріжжя найбільше залежать від світла

Окрему увагу під час підготовки приділяють будинкам, де зникнення електроенергії може зупинити опалення. У Запоріжжі налічується 16 будинків з електричним опаленням та близько 17 — з індивідуальними системами опалення. Загалом у цих багатоповерхівках проживають 4412 людей.

Для таких будинків резервне живлення особливо важливе: тривале відключення може зупинити насоси, автоматику й інше обладнання, від якого залежить робота опалювальних систем. У місті вже діє програма співфінансування придбання резервного обладнання — нею скористалися понад 60 ОСББ Запоріжжя.

Скільки місто зможе працювати під час блекауту

Комунальні служби відпрацьовують сценарій, за якого критична інфраструктура має зберігати працездатність щонайменше п'ять діб після масштабного відключення світла. Для цього насосні станції отримали резервні джерела живлення, а каналізаційні об'єкти забезпечили генераторами.

У місті також сформували запас пального, уклали договори на його додаткове постачання й закуповують запасні насоси, засувки та комплектувальні деталі. Паралельно проводять тренування на випадок тривалого знеструмлення, аби резервне обладнання підтримувало подачу води та роботу каналізації, поки енергетики відновлюватимуть мережі.

Як підготували котельні Запоріжжя

У місті працюють 46 котелень та 13 центральних теплових пунктів, а частину Шевченківського району додатково забезпечує котельня підприємства «Мотор Січ». На великих об'єктах встановлюють когенераційні установки, які одночасно виробляють теплову й електричну енергію; решту котелень забезпечують звичайними генераторами.

Станом на початок вересня готовність об'єктів оцінюють так: житловий фонд — 74%, системи теплопостачання — 78%, холодне водопостачання — 79%, електропостачання — 79%, дизельні електростанції — 85%, котельні — 81%, теплові пункти — 77%. Першочергово ремонтують будинки, де минулої зими найчастіше ставалися прориви й аварійні ситуації.

Чи отримають ОСББ до 300 тисяч гривень

Запоріжжя планують включити до державної експериментальної програми «СвітлоДім», яка передбачає допомогу багатоквартирним будинкам на придбання обладнання резервного живлення. Попередньо сума може становити 100, 200 або 300 тисяч гривень — розмір залежатиме від поверховості й характеристик будинку.

Як взяти участь у програмі

Для участі співвласникам потрібно уповноважити голову ОСББ або іншого представника та підготувати розрахунок необхідного обладнання. Водночас виплати ще не розпочалися: необхідні зміни до урядової постанови станом на початок вересня не затверджені, тож мешканцям варто чекати офіційного повідомлення про старт прийому заяв.

Навіщо запоріжцям запас води на тиждень

Містян не закликають скуповувати продукти у великих кількостях — ідеться про базовий домашній резерв на випадок тривалої аварії чи пошкодження критичної інфраструктури. Жителям радять підготувати питну воду щонайменше на тиждень, продукти, які не потребують тривалого приготування, заряджені павербанки, ліхтарі та запасні батарейки, необхідні ліки і безпечне альтернативне джерело для приготування їжі.

Газові пальники та балони можна використовувати лише з дотриманням правил пожежної безпеки й інструкцій виробника. Такий запас не означає, що тривалий блекаут обов'язково станеться — це один зі сценаріїв, до якого місто готується завчасно.

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