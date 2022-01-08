На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який напередодні впав у річку під час нещасного випадку, - тіло 13-річного хлопця виявили за 10 кілометрів від будинку.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ZAXID.NET, нещасний випадок стався у селищі Великий Бичків на Закарпатті. Про трагедію повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Про зникнення хлопця стало відомо 5 січня. 13-річний Богдан Щерба разом з 24-річним односельцем займалися заготівлею дров, після чого їхали додому на фірі. Під час перетину річки хлопці не впоралися з керуванням і попали у воду. 24-річний хлопець зміг доплисти до берега і врятуватися. Він намагався знайти підлітка самостійно, після чого звернувся за допомогою до лісника.

Хлопця шукали протягом двох днів і знайшли за 10 км від місця падіння біля берега річки Шопурки. Відзначається, що насильницьких слідів смерті на тілі хлопчика не виявили.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік впав посеред вулиці в мороз: що сталося.

А ще Politeka писала, що в Україні знайшли жінку, яку вважали загиблою 10 років.

Також Politeka розповідала, що 21-річний Станіслав загадково зник у Польщі, пошуки виявилися марними: що відомо.