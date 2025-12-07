Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає експерт, по-перше, це все сталося не в центрі Європи, а далеко в Ірландії, передача сигналів на таку відстань для керування такими літальними апаратами – це велика проблема. По-друге, продовжує експерт, платформа запуску, очевидно, – це океанічне судно, а судна відстежуються за допомогою GPS, знайти їх легко, та й дрони були великі, отже, вони мають відбивальну здатність, і ППО їх бачить.

«Але найголовніше інше – це ж аеродром. Аеродроми всіх країн світу прикриваються системами ППО. Працюють диспетчери систем ППО, і вони працюють не на одній частоті, але впритул з цивільними диспетчерами. Тобто військові бачать, що роблять цивільні, а цивільні, мабуть, повинні бачити, що роблять військові. Якщо військові виявили такого роду дрони, це ж не птахи, а залізо, вони повинні були передати інформацію цивільним диспетчерам», – пояснює Олег Старіков.

Ірландія, констатує він, не член НАТО, але можна навіть згадати, що у повітряний простір східного флангу Альянсу спокійно залітає будь-яка тарахтілка, тобто там захисту немає, що вже говорити про західний фланг. Все це, наголошує експерт, показує, що Захід не готовий до війни з росією, до чого вони готуються до 2030 року. А після ситуації з дронами в Ірландії та Зеленським, констатує він, треба зняти всіх командувачів, які відповідають за ППО, провести військову інспекцію та навести лад.

«І сам аеропорт Дубліна не був підготовлений до введення команди, яка в росії називається «Ковер». І хто керував лайнерами для осіб, що охороняються? Не відпрацювали систему взаємодії з диспетчерськими службами. Борт відстежується. А чому відстежується? Тому що на ньому летить верховний головнокомандувач країни, який безпосередньо веде бойові дії проти головного супротивника НАТО», – підсумовує Олег Старіков.



