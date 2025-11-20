Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что происходит на фронте, в частности, в Покровско-Мирноградской агломерации, о контрударах, и оценил угрозы для ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, на Покровском направлении противник предпринимает попытки фрагментировать наши узлы обороны в очаги сопротивления, поглощая территорию Покровска и выдавливая подразделения ВСУ в Мирноград, где идет операция по классическому окружению нашего гарнизона. Но говорить, что Покровско-Мирноградский укрепрайон взят в оперативное окружение, утверждает он, не стоит, так как горловина шириной от 2 до 3 км на север остается свободной.

«Понимая серьезность сложившейся ситуации, на протяжении 2 недель наше командование предпринимает меры по деблокаде гарнизона, проводя контрудары на восточном фланге в районе Добропольского выступа. В результате острие этого выступа срезано, есть продвижение в стороны Шахова. Но самое главное, для чего все это делалось – взятие под контроль Родинского – пока не удается», – объясняет Олег Стариков.

Как отмечает эксперт, в этом процессе надо четко понимать разницу между контрударами и контрнаступлением, потому что многие комментаторы путают. По его словам, контрудар – это тактический ответ на атаку с целью немедленно отбросить противника, прорвавшегося на определённом участке фронта, а контрнаступление – стратегическая операция по перехвату инициативы и освобождения территории, что часто начинается после того, как противник истощился в своем наступлении.

«Другими словами, все действия ВСУ на направлениях в рамках стратегической обороны – это контрудары, а летом 2023 года ВСУ на южном фланге готовили именно контрнаступление», – подчеркивает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Прошинский заявил, что задача ВСУ в Покровске сейчас – это перемолоть российскую армию.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, когда Украина получит 100 истребителей Rafale.