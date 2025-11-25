Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что без реакции мирового сообщества и реального давления россия никогда не согласится закончить войну, потому что это незнаказанное зло, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, не было должной реакции мирового сообщества на акт геноцида и террора в Тернополе, когда россия целенаправленно атаковала жилой дом, когда всю Украину облетели кадры, как отец прячет полуторагодовалого ребенка. Да, констатирует он, были какие-то заявления, но это не та жесткая реакция, которой заслуживает путинский режим.

«На агрессора нужно давить, их нужно дожимать. Эта империя должна прекратить существование даже если не территориально. Давайте не зацикливаться на этом, хотя когда-то и это произойдет, я верю, потому что все империи распадаются, это исторические неотвратимые процессы, что бы там ни рассказывали российские пропагандисты, как бы они ни пытались исказить историю. Это же исторические объективные процессы, это данность, а потому против них ничего не поделаешь. И потому и эта империя распадется. Но важно, чтобы она была разрушена в политическом смысле, чтобы олицетворение москвы как имперского центра прекратило существование», – объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, Тернополь прошел незаметно, поэтому россия продолжает атаковать различные украинские города дальше: Запорожье, Днепр, Харьков, Киев. Поэтому, подчеркивает он, нужно доставать карательный меч.

«Нам говорят о том, что это может помешать переговорам. Ничего не помешает, потому что только инструменты давления – уничтожение врага, удары по россии, перенос войны на территорию врага – могут их остановить. Если они остановятся и прекратят эти удары, остановимся, конечно, и мы. Но не будем забывать о привлечении к ответственности и возмещении ущерба от агрессии», – заключает Александр Мусиенко.

