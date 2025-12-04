Про це він розповів у своєму блозі.

Як пояснює експерт, США внесли до мирного плану обмеження для ЗСУ до 600 тисяч, Україна потребує 800 тисяч, але, за аналізом самих американців, нам вистачить з головою і 200 тисяч. Взагалі, розмірковує він, ці цифри були актуальні у 2022 році у Стамбулі, адже зараз на фронті у нас у зоні бойових дій 130-150 тисяч військових максимум.

«Кількість армії майбутнього різко скорочуватиметься через автоматизацію воєн, через величезну кількість наземних, повітряних і морських дронів. Головний військовий вуз, військово-облікова спеціальність буде оператор дрону, як зараз піхотинець, умовно кажучи. Тоді 80% будуть операторами дрону, умовно кажучи. Навіть маючи армію 50 тисяч людей, якщо у тебе є 50 млн дронів, ти – глобальна загроза, ти – стратегічна загроза будь-кому. І маючи армію в 500 тисяч чоловік, якщо в тебе 50 тисяч дронів, ти нікому не загрожуєш. Тому це діалог про старі речі», – пояснює Руслан Бортник.

Проте, констатує експерт, зараз цей діалог теж не просто так піднімається, не просто так звучать і російська, і українська позиція. За його словами, це спроба створити механізм, за якого росія контролюватиме військові можливості України, тобто не чисельність ЗСУ, а взагалі все.

«Це спроба росії створити правовий та політичний механізм, при якому москва говоритиме: «А тут ви почали виходити за межі, а тут ви порушуєте домовленість». Чисельність не має значення. Питання стоїть набагато ширше», – стверджує Руслан Бортник.

