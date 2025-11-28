Инструктор по боевой подготовке батальона «Шквал» Антон Черный объяснил, что ландшафт на Запорожском направлении играет не в нашу пользу, но россияне застрянут в городских боях, если продвинутся, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Я уже давно говорю про Запорожское направление, про Гуляйполе, Орехово, вот это вот все. Они вот наступают на Степногорск. И посмотрите, Запорожье уже обстреливают КАБами, это понятно, это уже легко для россии. Но в крайние моменты Запорожье обстреливали и уже просто кассетной реактивной артиллерией, то есть это уже не так-то и далеко», – отмечает Антон Черный.

По мнению гостя программы, активизация сейчас будет на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, Орехова, особенно траса, которая дальше выходит на сам город Запорожье, на этом направлении они будут двигаться. Тем более, подчеркивает он, на Гуляйпольском направлении благоприятный ландшафт: много яров, долина, горбы.

«Мы это обсуждали еще в 2023 году с одним офицером разведчиков. Он мне говорил, что главное – чтобы они там не пошли, потому что идти там будет очень легко. Им там будет очень легко идти. Вот они сейчас начали этим пользоваться, то есть они проходят по низу, где их тяжело, в принципе, достать, потом поднимаются наверх и оттуда уже начинают работать, выстаивают какую-то позицию, точки, уже начинают там работать. Вот отсюда могут нормально так вынырнуть. Ну, и на Запорожье», – объясняет Антон Черный.

Только вот, подчеркивает военный, городские бои отличаются от полевых, если в полях за месяц можно пройти 12 км, то в городе за это же время – 1-1,5 км. Да, констатирует он, и в городе можно пройти дальше, но все равно эти бои имеют совершенно другую специфику, чем в маленьких селах, которые россияне берут. По словам гостя программы, захватить нормально подготовленный к обороне населенный пункт, например, Гуляйполе или Орехово – это совсем другая задача.

