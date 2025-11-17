Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп говорит, что Третьей мировой войны не будет, и в этом плане президенту США хочется искренне верить, но ее не будет не потому, что ситуация стала лучше, мягче или мы наблюдаем разрядку, а потому что США всем говорят, что принимать участия в этом всем они не будут. То есть, объясняет он, Трамп буквально говорит, что, если начнется Третья мировая, США на нее не явятся, а потому ее и не будет.

«Прямого столкновения между США и россией не ожидайте. Что говорит постоянно Трамп? Что война – вообще это ошибка, не моя вина, и мы в ней в этом участвовать не будем. Эта позиция, с одной стороны, простая, с другой – о ней постоянно забывают. Постоянно забывают. Много кто и в Европе, и в Украине до сих пор надеются, что США в какой-то момент вступятся», – объясняет Руслан Бортник.

А тем временем, напоминает он, США впервые фактически официально подтвердили, что москва требует сдачи всего Донбасса в обмен на остановку огня. Об этом, отмечает эксперт, заявил госсекретарь Рубио, что россия выставила такие требования, на которые Украина не может согласиться, и сейчас мы находимся в этой точке.

«Поверьте, США могут вступить в эту войну только, тогда если на дворе будет какой-нибудь 1944 год. Высадка союзников в Нормандии возможна, только если ВСУ будут идти на Берлин, то есть на москву. То есть если будет очевидно, что россия проигрывает эту войну. Вот тогда союзники могли бы помочь. А так Трамп, безусловно, будет избегать этой ситуации. Поэтому эта ситуация выглядит сегодня фантастически нереалистично», – заключает Руслан Бортник.

