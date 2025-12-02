Про це він розповів на своєму каналі.

«Найнебезпечніше – це поранені та загиблі. Їм необхідно надавати допомогу відразу, а надати її неможливо. І загиблі лежать поряд, це всі бачать. І поранені. Речі, пов'язані із забрудненням організму, рани треба обробляти… І це всі бачать. Кричать, кишки… Це все впливає на морально-психологічний стан особового складу», – наголошує Олег Старіков.

Згідно з науковими дослідженнями, які проводили ще в СРСР, розповідає експерт, підрозділ переходить у статус з обмеженою боєздатністю при втраті пораненими або загиблими 40% особового складу, тобто якщо в роті зі 100 осіб залишилося 60. У нас, додає він, нормативи зараз ті ж, а в НАТО – вдвічі менші, але найголовніше, що це впливає на морально-психологічний стан армії, його рівень знижується у такому разі у геометричній прогресії.

«Дуже мало людей мають високу психологічну підготовку, наприклад, це спецназівці, які можуть усе це бачити. Але таких людей мало. На інших це чинить тиск. І почуття самозбереження нікуди не подінеться. Саме тому це й робить противник: оточує і не дає вивозити поранених та загиблих для зламу морально-психологічного стану», – пояснює Олег Старіков.

Як наголошує експерт, саме так і працюють закони війни, саме так це передбачає воєнне мистецтво та воєнна наука, адже ніхто не казав, що війна – це якась справедливість, ні, це бруд, обман тощо, про це говорив і Суць-Цзи.

