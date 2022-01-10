Інцидент стався вранці в неділю, 9 січня, в районі Бронкс в Нью-Йорку, передає ABC. Серед жертв 9 дітей.
"Це буде одна з найстрашніших пожеж, які ми бачили тут в наш час в місті Нью-Йорк", — заявив мер Ерік Адамс.
За словами офіційних осіб, на місце події з'їхалося близько двохсот рятувальників. З'ясувалося, що пожежа виникла в дворівневій квартирі на третьому поверсі. Попередньо, причиною став несправний обігрівач. Так як двері в квартиру були відкриті, відбулося практично блискавичне задимлення всіх 19-ти поверхів будинку. Мешканці отруїлися чадним газом - загиблі були знайдені на кожному поверсі.
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В результаті пожежі постраждали понад 60 осіб, 13 з яких знаходяться в лікарнях з серйозними травмами, в основному, це опіки дихальних шляхів.
У Мережі з'явилися кадри, на яких видно, як вогонь виривається з вікон, а також рятувальну операцію.
"Будь ласка, тримайтеся, хто постраждав від цієї жахливої трагедії, з вами наші думки і молитви", - пише користувач Мережі.
Один з жителів цього будинку, Гільєрмо Санчес, готував сніданок у себе в квартирі на 16-му поверсі, коли відчув запах диму.
"Мій син підійшов до дверей —, розповів він, - ми відкрили їх - дим пішов відразу, тому ми закрили двері". Дим був такий сильний, що Санчес припустив, що це з іншої квартири на тому ж поверсі. Пізніше їх вивів із будівлі пожежник.
Відзначається, що 19-поверхова будівля була побудована в 1972 році і налічує 120 квартир, згідно з міським обліком.
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