Щонайменше 19 осіб загинули в результаті сильної пожежі, що спалахнула в одній з квартир багатоповерхового будинку.

Інцидент стався вранці в неділю, 9 січня, в районі Бронкс в Нью-Йорку, передає ABC. Серед жертв 9 дітей.

"Це буде одна з найстрашніших пожеж, які ми бачили тут в наш час в місті Нью-Йорк", — заявив мер Ерік Адамс.

За словами офіційних осіб, на місце події з'їхалося близько двохсот рятувальників. З'ясувалося, що пожежа виникла в дворівневій квартирі на третьому поверсі. Попередньо, причиною став несправний обігрівач. Так як двері в квартиру були відкриті, відбулося практично блискавичне задимлення всіх 19-ти поверхів будинку. Мешканці отруїлися чадним газом - загиблі були знайдені на кожному поверсі.

В результаті пожежі постраждали понад 60 осіб, 13 з яких знаходяться в лікарнях з серйозними травмами, в основному, це опіки дихальних шляхів.

У Мережі з'явилися кадри, на яких видно, як вогонь виривається з вікон, а також рятувальну операцію.

"Будь ласка, тримайтеся, хто постраждав від цієї жахливої трагедії, з вами наші думки і молитви", - пише користувач Мережі.

This morning the #FDNY made numerous rescues at a 5th alarm fire in the #Bronx which has up to now caused 40+ injuries, many of them in critical life threatening conditions. pic.twitter.com/vyIqWgB6pH — FDNY24SEVEN (@fdny24seven) January 9, 2022

Один з жителів цього будинку, Гільєрмо Санчес, готував сніданок у себе в квартирі на 16-му поверсі, коли відчув запах диму.

"Мій син підійшов до дверей —, розповів він, - ми відкрили їх - дим пішов відразу, тому ми закрили двері". Дим був такий сильний, що Санчес припустив, що це з іншої квартири на тому ж поверсі. Пізніше їх вивів із будівлі пожежник.

Відзначається, що 19-поверхова будівля була побудована в 1972 році і налічує 120 квартир, згідно з міським обліком.

Please keep all who are hurting (from this horrific tragedy) in your thoughts & prayers.



💔Oh my heart 😞🥺💔



A major fire in a residential apartment building in the #Bronx in #NewYork City on Sunday left 19 people dead, 9 of them are children. -Mayor Eric Adams told CNN pic.twitter.com/e1ja5HMORX — Whitney Sich (@WhitSich) January 9, 2022

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