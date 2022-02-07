Трагедія сколихнула Дніпропетровщину - хлопець прийшов з другом на лід і захотів зняти ефектне відео, але все пішло не за планом.

Інцидент стався 5 лютого на річці Чортомлик в селі Капулівка Нікопольського районі, передає прес-служба ДСНС.

За інформацією рятувальників, 38-річний чоловік зник під льодом. Візуальне обстеження території нічого не дало і тоді на місце викликали водолазів.

Тіло потопельника виявили тільки наступного дня. Він був на глибині 4 метрів на відстані 20 метрів від берега.

Рятувальники передали загиблого поліцейським і ще раз нагадали українцям: "Шановні громадяни, будь ласка, не ризикуйте своїм життям, не виходьте на лід".

Як повідомляє видання "Інформатор", з'ясувалася причина, чому чоловік стрибнув у крижану воду.

Вони з другом прорубали ополонку, після чого загиблий попросив зняти відео своєї витівки, а сам роздягнувся догола й сіганув під лід, але більше не виринув.

Раніше ми розповідали, що тіло 40-річної Анни Тупоршиної, яка потонула в ополонці на Водохреща на очах у чоловіка і дітей, шукали дев'ять днів. Імовірно, вона не змогла виплисти на поверхню через судоми. Тим часом, від купелі її віднесло сильною течією. Загиблу виявили майже в кілометрі від того місця, де вона стрибнула в воду.

Нагадаємо, що біда наздогнала чоловіка на річці під Харковом: "тіло підняли на поверхню"

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