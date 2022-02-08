Кільком фігурантам справи, які брали участь у спробі розкрадання "блакитного палива", винесено підозру
Про те, що два представники одного комерційного підприємства, спробували привласнити "трохи" природного газу на суму у 250 мільйонів гривень, а також чим це закінчилося, повідомляють на офіційній сторінці
Як стало відомо, правопорушення було зафіксовано ще в лютому 2020-го року, коли співробітники спецслужби встигли запобігти бажанню незаконно "вилучити" цінний енергоресурс з державних сховищ, в обсязі понад 40 мільйонів кубометрів, і тільки завдяки екстреному втручанню, вдалося не допустити втрат на таку чималу суму.
За інформацією, наданою СБУ, у протиправній діяльності брали участь два підприємці, яких і звинуватили у привласненні промислових обсягів "блакитного палива": для реалізації свого задуму, аферисти фальсифікували документацію, проставивши в ній несправжній підпис ексглави Міністерства фінансів України, після чого і передали її в "Укртрансгаз". Якби підробку сприйняли як оригінальний документ, організатори злочинної схеми отримали б право на розпорядження "блакитним паливом" з державних сховищ.
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На цей момент підозрюваним повинні обрати міру перетину, а за підсумками завершення кримінального провадження та досудового розслідування, ймовірно, до відповідальності притягнуть і інших учасників подібної протиправної діяльності.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що вугілля у 2014-2015 роках постачали за дивними схемами.
Також раніше ми інформували про те, що у столиці України затримано грабіжника, який напав на спортсмена в Гідропарку.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у Дніпропетровській області сталася масштабна ДТП за участю мікроавтобуса.