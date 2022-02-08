В СБУ викрили "військового комісара" однієї з самопроголошеної сепаратистської "республіки"

Те, що правоохоронці нашої країни, нарешті виявили одного з "начальників" горезвісного "військового комісаріату ЛНР", який вербував українців, і при цьому установа була розташована на тимчасово окупованій українській території, інформують в Службі безпеки України .

Зокрема, фігурант справи, який проживає в захопленому Луганську, ще з 2015-го року очолював підрозділ - "військком ЛНР", виконуючи незаконно видані проросійськими окупантами законодавчі акти "ЛНР", в тому числі забезпечуючи "укомплектування" терористичних формувань, які воювали проти Збройних Сил України.

Відмітимо, що побічно цей "військком" ще й винен в обстрілі мирних населених пунктів в Луганській області, відповідав, крім "військового обліку", за проведення військових зборів, заносив громадян в так званий "резерв народної міліції ЛНР", і гарантував примусове несення "військової служби" в рядах проросійських бойовиків.

Крім все вищеописаного, чоловік відповідальний за кримінальне переслідування жителів в окупованій частині Луганської області, якщо українці ухилялися від "строкової служби" в окупантів.

Але є й істотний мінус: зараз військовий злочинець ховається від правосуддя в ОРДЛО. Проте фігуранта кримінального провадження повідомили про підозру згідно з частиною 2 статті 110(щодо "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), частини 2 статті 260(щодо "Участі в незаконних збройних формуваннях"), і частини 1 статті 438 (про "Порушення законів і звичаїв війни") КК України в заочному форматі, після чого оголосять у загальнодержавний розшук.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що неповнолітні вандали розмалювали пам'ятник "батьки" у Києві.

Також раніше ми інформували про те, що поліція в Одесі воліє відпочивати після добової зміни, вибравши "алкогольний угар".

А до цього наш портал повідомляли про те, що кур'єр, який доставив їжу за неправильною адресою, вирішив довести свою правоту, "заливши" замовника з газового балончика.