Через повітряну тривогу «Укрзалізниця» затримала приміський поїзд №6614 Коростень — Борщагівка на 45 хвилин. Пасажирів просять не чекати на платформах і перейти в укриття.

У Житомирській області змінився рух приміського транспорту — через повітряну тривогу «Укрзалізниця» попередила про затримку приміського поїзда №6614 Коростень — Борщагівка на 45 хвилин.

Про це повідомляє видання zhytomyr.city з посиланням на перевізника. За інформацією «Укрзалізниці», поїзд уже вирушив зі станції Тишів, а його рух обмежений через безпекові обмеження, пов'язані з повітряною загрозою.

У разі підвищення рівня небезпеки рух цього поїзда можуть призупинити повністю. Тобто залежно від того, як розвиватиметься ситуація з повітряними тривогами, затримка може зрости, а сам рейс — бути скасованим до стабілізації обстановки.

Пасажирів закликають не чекати потяги на платформах під час повітряної тривоги. Натомість слід перейти до найближчого укриття або відійти на відстань понад 200 метрів від залізничної інфраструктури.

Що робити пасажирам під час тривоги

Головне правило від «Укрзалізниці» — не лишатися на платформі. Якщо ви вже на станції, коли оголосили повітряну тривогу, перейдіть в укриття або відійдіть від колій і будівель щонайменше на 200 метрів. Актуальний статус конкретного рейсу перед виходом на вокзал перевіряйте в застосунку «Укрзалізниці» або на її офіційних сторінках.

Приміський поїзд №6614 сполучає Коростень із Борщагівкою — цим маршрутом щодня користуються мешканці північної частини Житомирщини та пасажири, що їдуть у бік столиці. Затримка на 45 хвилин означає, що варто врахувати додатковий час на дорогу або розглянути альтернативні рейси.

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