У Хмельницькій області затримали та засудили серійного злодія, тільки завдяки постійності, яка варта заздрості

Про те, що в Шепетівці суд виніс вирок українцю, який понад 10 разів, тобто практично регулярно, обкрадав один і той же супермаркет, повідомляє ГУ НП в Хмельницькій області .

Як стало відомо з матеріалів справи, фігурант протягом декількох місяців, приховано виносив з магазину безліч товарів, вважаючи за краще не розраховуватися за свої "покупки".

Перші крадіжки обвинувачений почав здійснювати ще в серпні 2021-го року: спочатку вибір зловмисника зупинився на елітному алкоголі, а пізніше довелося перейти й на продукти харчування. Втім, все таємне стає явним - чергова спроба виносу неоплаченого товару закінчилася невдачею, оскільки чоловіка вже примітили охоронці, і своєчасно викликали правоохоронців.

Після вивчення архіву відеозаписів з камер спостереження, поліціянти змогли встановити - чоловік частенько відвідував цей магазин(не менше 18 крадіжок), непомітно виносячи продукти та алкоголь: загальна сума нестачі на торговій точці досягла 10 000 гривень.

У підсумку, Шепетівський міський районний суд визнав 43- річного зловмисника повністю винним, внаслідок чого виніс вирок - 2 роки 6 місяців випробувального терміну, а при повторному порушенні, чоловік відправиться за ґрати на 4 роки мінімум.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в українців можуть конфісковувати дорогі автомобілі, якщо є неоплачені штрафи за ПДР.

Також раніше ми інформували про те, що троє малолітніх вандалів "відзначилися" в Приморському парку Чорноморська.

А до цього наш портал повідомляли про те, що військовослужбовець Нацгвардії, спільно з білорусом, планували вбивство на Прикарпатті.