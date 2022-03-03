Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 9000 осіб,
танків ‒ 217 од,
ББМ ‒ 900 од,
артилерійських систем – 90,
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РСЗВ - 42,
засоби ППО - 11,
літаків – 30 од (інформація уточнюється),
гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
автомобільної техніки - 374,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», - падкреслили в Генштабі.
Додамо, що 2 березня Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні. За даними російського міністерства, за сім днів на території України загинуло 498 військових.