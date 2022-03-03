Російські окупанти продовжують нести величезні втрати на українські землі. В Генштабі ЗСУ опублікували нові дані

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», - падкреслили в Генштабі.

Додамо, що 2 березня Міністерство оборони Російської Федерації вперше озвучило втрати серед особового складу за час війни в Україні. За даними російського міністерства, за сім днів на території України загинуло 498 військових.