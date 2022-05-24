Російські спецслужби, використовуючи українських дітей отримували інформацію про об'єкти військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів України. Як виявилося, для цього вони використовували онлайн-гру. Про це повідомили в СБУ.

Так, суть гри полягала в тому, що її учасники повинні були шукати так звані коробки з віртуальними призами, які потім можна було обміняти на електронні гроші. При проходженні маршруту діти робили фото місцевості, блокпостів і військових об'єктів.

"При цьому доступ до адміністрування цього додатка має підконтрольна спецслужбам Росії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається поширенням інтерактивних платформ. Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів", - розповів спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, в Кіровоградській області були затримані два гравці-підлітки, які знімали на камеру телефонів блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

"СБУ здійснює комплексні заходи щодо блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків та притягнення до відповідальності винних осіб", - підсумував Дехтяренко.

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