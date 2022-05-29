Вдень 28 травня дівчина зникла та до теперішнього часу додому не повернулася. Поліцейські ведуть її пошуки і звертаються за допомогою до громадян.

Як передає прес-служба Сумської поліції, на вигляд Марині Матвієенко близько 16 років, зріст 145 см, середньої статури, чорне пряме волосся.

Була одягнена у куртку чорного кольору, рожеву кофту, сірі спортивні штани, чорні кросівки.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку дівчини, повідомте до Сумського районного управління поліції за адресою: м. Суми вул. Першотравнева, 21, або за телефоном: 050-407-31-02, або на цілодобову лінію поліції «102».

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