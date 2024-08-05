З’явилися важливі подробиці про наслідки потужних вибухів на території військового аеродрому держави-агресора «Морозівськ» у ростовській області РФ.

Наслідки атаки на аеродром «Морозівськ» виявилися ще більш ніщивними, ніж про це повідомлялося раніше.

Зазначимо, що днями Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому «морозовск» та інших військових цілей в росії. Тепер в розвідці розкрили подробиці і показали знімки – наслідки атак можна побачити навіть із космосу.

Як виявилося, внаслідок удару по аеродрому знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

«Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів», - повідомили в Головному упрвлінні розвідки МО Укрїни.

Крім того, повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

«Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «морозовск», розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень», - прокоментували дані космічної розвідки в ГУР.

Зазначимо, що аеродром «Морозівськ» вже перебував під атакою. Так у квітні в момент атаки на аеродромі в Морозівську могли перебувати майже 30 літаків Су-24, Су-24М, Су-34.

Повідомлялось, що знищено щонайменше 6 літаків РФ, ще 8 літаків суттєво пошкоджено.

Крім літаків, близько 20 військовослужбовців загинули або отримали поранення.

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