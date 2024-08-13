Політичні та військові лідери України досі залишалися напрочуд стриманими щодо вторгнення, говорячи дуже мало публічно та надаючи мало подробиць.

Найбільш очевидним наміром України, ймовірно, є ослаблення військового тиску на півдні та сході країни, де Росія повільно, але впевнено просувалась останніми місяцями.

Атакуючи через слабко захищений кордон та захоплюючи російську територію, українські командири вважають, що вони можуть змусити Кремль відвести війська з передової лінії війни в Україні, щоб перекинути їх для захисту самої Росії.

Наступ також створює можливості для України повернути собі військову ініціативу після року дорогих та деморалізованих оборонних операцій.

Наступ на Курській дузі може зрештою стати частиною підготовки України до майбутнього мирного процесу, оскільки Київ прагне зайняти якомога більшу територію Росії, щоб використати її як розмінну монету в будь-яких переговорах із Кремлем.

Тепер українці сподіватимуться, що характерно слабка відповідь Путіна на наступ на Курській дузі переконає західних лідерів запізно відмовитись від своєї провальної політики управління ескалацією та визнати, що найшвидший спосіб закінчити війну – озброїти Україну для перемоги.

Є деякі ознаки того, що ставлення західних союзників України нарешті може змінитися.

Захід витратив понад два роки на те, щоб повільно надавати військову допомогу Україні через страх спровокувати Путіна. І все ж таки щоразу Україна доводила, що кожного разу, коли російський диктатор стикається з перспективою поразки, він набагато схильніший відступити, ніж піти на ескалацію.

Джерело: atlanticcouncil .

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