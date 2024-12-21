Через обстріл Запоріжжя дронами постраждали люди, серед яких дитина, окупанти атакували місто 20 грудня.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

За інформацією голови ОВА, ворог обстріляв Васильківський та Пологівський райони регіону.

"У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському - двоє чоловіків", - додав Федоров.

Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами ввечері 20 грудня, у місті спалахнули пожежі. На місце НП виїхали лікарі "швидкої".

Згодом в ОВА підтвердили, що через атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у дев'ятиповерхівці.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня 2024 року ворожа армія здійснила пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини, атакував 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів.

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