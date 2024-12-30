Ворожа армія вчергове вдарила по Україні дронами, стало відомо, скільки безпілотників вдалось збити.

Так, в ніч на 30 грудня армія РФ вдарила по Україні дронами.

30 грудня армія росії атакувала Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, українська ППО знищила 21 дрон, 22 дрони локаційно втрачено, про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях працювало ППО.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки громадян, інформують в Командуванні.

Відомо, що в вночі проти понеділка, 30 грудня, російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей", - повідомив Кіпер.

Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків. Загиблих та постраждалих немає, наголосив Кіпер.

На місці інциденту працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що ворог має ресурс для масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів, тому не виключено черговий удар може статися в новорічну ніч.

Як вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після ракетного обстрілу України на Різдво у ворога залишилось запасів на дві масштабні атаки.

Також ворог накопичує і у нього є допомога від КНДР.

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